Covid | Bonaccini positivo e asintomatico

(Di domenica 1 novembre 2020) Il presidente della Regione Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefanoè risultatoal test sul-19 fatto nella mattinata di oggi, in via precauzionale, in...

TgLa7 : #Covid: positivo #Bonaccini, presidente Emilia Romagna e Conferenza delle Regioni; è asintomatico - Agenzia_Ansa : Bonaccini positivo al #Covid, è asintomatico #ANSA - fanpage : Il Governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini è positivo al #Covid19, è asintomatico - Virgola1973 : RT @Teresa_La_Vispa: Tanti auguri di completa e rapida guarigione presidente @sbonaccini . Sarà un lungo inverno. ?? #Covid_19 #Bonaccini - Teresa_La_Vispa : Tanti auguri di completa e rapida guarigione presidente @sbonaccini . Sarà un lungo inverno. ?? #Covid_19 #Bonaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonaccini

Stefano Bonaccini, è risultato positivo al test sul Covid. Il test è stato effettuato domenica mattina, in via precauzionale, in vista di appuntamenti ...Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è risultato positivo al test sul Covid-19 in via precauzionale, in vista di appuntamenti istituzionali in agenda. Il numero uno della con ...