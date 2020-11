Covid-19, aumenta il numero dei positivi in Campania: il bollettino (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoaumenta il numero dei positivi in Campania. Il bollettino odierno parla di 3.860 positivi al Covid-19. Di questi positivi sulla base di 21.785 tamponi processati, 174 risultano essere persone che presentano sintomi, mentre la restante parte di identifica come asintomatica. Diminuisce anche il numero dei decessi. Di seguito il bollettino dell’unità di crisi regionale: Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 3.860 di cui: Asintomatici: 3.686 Sintomatici: 174 Tamponi del giorno: 21.785 Totale positivi: 59.600 Totale tamponi: 980.619 ​Deceduti: 3 (*) Totale deceduti: 676 Guariti: 409 Totale guariti: ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoildeiin. Ilodierno parla di 3.860al-19. Di questisulla base di 21.785 tamponi processati, 174 risultano essere persone che presentano sintomi, mentre la restante parte di identifica come asintomatica. Diminuisce anche ildei decessi. Di seguito ildell’unità di crisi regionale: Questo ildi oggi:del giorno: 3.860 di cui: Asintomatici: 3.686 Sintomatici: 174 Tamponi del giorno: 21.785 Totale: 59.600 Totale tamponi: 980.619 ​Deceduti: 3 (*) Totale deceduti: 676 Guariti: 409 Totale guariti: ...

Agenzia_Ansa : La cancelliera Angela Merkel aumenta la pressione sulla necessità di ulteriori sterzate anti-Covid in Germania. In… - Adrian_in_it : @uolller Covid aumenta le persone che sono davanti agli schermi. Audience. Ovvio che i giornalisti (e chi ci govern… - BennyMarcella : RT @NoEvilHero: Ho notato che il numero di casi e morti Covid aumenta in modo esponenziale non appena vengono chiusi attività commerciali o… - agostini_ale : Aumenta l'Incertezza > Ricerchiamo + Controllo L'incertezza sul Futuro legata al Covid / Lockdown etc ci Rende Nerv… - AnsaSardegna : 13 morti per Covid in Sardegna, è boom decessi. 325 nuovi casi e aumenta numero positivi in ospedale, +26 #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumenta Col Covid aumenta il risparmio, italiani più insicuri Vatican News Covid, troppi bimbi positivi. Il vicesindaco-pediatra organizza tamponi drive-in

Genitori allarmati per i troppi casi di coronavirus hanno deciso da giorni di non mandare i figli a scuola e il vice sindaco di Perugia e pediatra, Gianluca Tuteri, per tranquillizzarli, scende in cam ...

Covid19 in Italia, 29.907 nuovi casi e 208 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Diminuiscono i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 29.907 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di meno rispetto a ieri quando sono stati 31.578. Ci sono state 208 vittime, por ...

Genitori allarmati per i troppi casi di coronavirus hanno deciso da giorni di non mandare i figli a scuola e il vice sindaco di Perugia e pediatra, Gianluca Tuteri, per tranquillizzarli, scende in cam ...Diminuiscono i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 29.907 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di meno rispetto a ieri quando sono stati 31.578. Ci sono state 208 vittime, por ...