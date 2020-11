Coronavirus: Fontana, ‘servono provvedimenti uniformi’ (Di domenica 1 novembre 2020) L'articolo Coronavirus: Fontana, ‘servono provvedimenti uniformi’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 1 novembre 2020) L'articolo, ‘servonouniformi’ CalcioWeb.

petergomezblog : Coronavirus, Ricciardi: “Serve un lockdown a Milano e Napoli”. I pronto soccorso lombardi: “Quadro drammatico”. Fon… - repubblica : Coronavirus in Lombardia, il governatore Fontana: 'La didattica a distanza parte da lunedì, mi assumo la responsabi… - TV7Benevento : Coronavirus: Fontana, 'Governo dia segnali coerenti, Regioni pronte a collaborare'... - TV7Benevento : Coronavirus: Fontana, 'servono provvedimenti uniformi'... - verbanonews : New post: Coronavirus, Fontana: “Servono provvedimenti uniformi, il virus è presente in tutto il paese” -