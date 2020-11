Coronavirus, anche il Portogallo in lockdown: stop agli spostamenti, zone rosse per città. In Australia zero contagi per un giorno, non succedeva da 5 mesi (Di domenica 1 novembre 2020) Portogallo EPA/PAULO CUNHA Un’immagine del santuario di Fatima a giugno, alla ripresa dei pellegrinaggiSi allunga di giorno in giorno la lista dei Paesi europei che stanno imponendo nuovi lockdown, con limitazioni diverse tra attività consentite e aree di copertura. Ultimo Paese in ordine di tempo a imporre nuove chiusure per contenere la nuova ondata di contagi di Coronavirus è il Portogallo, che da mercoledì 4 novembre torna a un lockdown parziale che coinvolgerà circa il 70% della popolazione. Come annunciato dal premier portoghese Antonio Costa, le limitazioni prevedono il divieto di uscire di casa, se non per lavoro, dove non è possibile lo smart working, o per portare i figli a scuola. Imposto il ... Leggi su open.online (Di domenica 1 novembre 2020)EPA/PAULO CUNHA Un’immagine del santuario di Fatima a giugno, alla ripresa dei pellegrinaggiSi allunga diinla lista dei Paesi europei che stanno imponendo nuovi, con limitazioni diverse tra attività consentite e aree di copertura. Ultimo Paese in ordine di tempo a imporre nuove chiusure per contenere la nuova ondata didiè il, che da mercoledì 4 novembre torna a unparziale che coinvolgerà circa il 70% della popolazione. Come annunciato dal premier portoghese Antonio Costa, le limitazioni prevedono il divieto di uscire di casa, se non per lavoro, dove non è possibile lo smart working, o per portare i figli a scuola. Imposto il ...

