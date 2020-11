Charlie Hebdo | le caricature occidentali viste dal Sahel

(Di domenica 1 novembre 2020) C’è caricatura e caricatura. Già nel 2015 qui nele altrove si sono sofferte le conseguenze delledel profeta dell’Islam pubblicate sul giornale satirico francese. Buona parte dei luoghi di preghiera dei cristiani del Niger, a Zinder e a Niamey, furono vandalizzati da centinaia di giovani. Fu in seguito al famoso detto ‘Je suis’, io sono, pronunciato persino dall’attuale presidente della Repubblica del Niger. Di recente la stessa caricatura, commentata da un insegnante di una scuola francese, ha offerto il pretesto ad un giovane musulmano di origine cecena per togliergli la vita decapitandolo. Lo stesso giornale, che qualche giorno prima aveva ripubblicato le medesime, ...

proteste in pakistan contro emmanuel macron 4 1 – MACRON SULLE VIGNETTE "VIOLENZA INACCETTABILE" LIONE, SPARI SU UN PRETE Leonardo Martinelli per “la Stampa” Non si allenta la tensione in Francia. Ier ...Prima l'esecuzione del professore di Storia da parte di un giovane diciottenne, poi l'attentato in una chiesa di Nizza.