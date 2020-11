Carmen Russo ed Enzo Paolo: astinenza sessuale dovuta (Di domenica 1 novembre 2020) Carmen Russo impegnata in questi mesi al Tale e Quale show ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più del suo rapporto intimo con il marito Enzo Paolo Turchi. La coppia è insieme da moltissimi anni e hanno anche una figlia, Maria, a cui si dedicano con attenzione e tanto affetto, tuttavia i loro impegni professionali in alcuni periodi li tengono lontani. Carmen Russo, impegnata nel programma di Carlo Conti, è rimasta a Roma mentre Paolo ha fatto la spola tra Roma e Palermo, dove ha una scuola di danza e questo ha posto l’ex ballerino a numerosi rischi di contagio. Per queste ragioni e proprio per evitare di mettere sotto esame il suo lavoro, Carmen ha dichiarato di non fare l’amore con il ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 1 novembre 2020)impegnata in questi mesi al Tale e Quale show ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più del suo rapporto intimo con il maritoTurchi. La coppia è insieme da moltissimi anni e hanno anche una figlia, Maria, a cui si dedicano con attenzione e tanto affetto, tuttavia i loro impegni professionali in alcuni periodi li tengono lontani., impegnata nel programma di Carlo Conti, è rimasta a Roma mentreha fatto la spola tra Roma e Palermo, dove ha una scuola di danza e questo ha posto l’ex ballerino a numerosi rischi di contagio. Per queste ragioni e proprio per evitare di mettere sotto esame il suo lavoro,ha dichiarato di non fare l’amore con il ...

