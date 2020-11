Carcinoma esofageo a cellule squamose | ok dell’UE a nivolumab

Leggi su corrierenazionale

(Di domenica 1 novembre 2020): parere UE positivo perdopo una precedente chemioterapia combinata a base di fluoropirimidina e platino Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato l’approvazione diper il trattamento di adulti conavanzato, ricorrente o… L'articolo: ok dell’UE aCorriere Nazionale.