Ancelotti: "Non è stata una buona partita dei miei ragazzi" 

Seconda sconfitta di fila per l'Everton di Carlo Ancelotti, 2-1 il risultato finale sul campo del Newcastle, con due reti di Wilson, ha accorciato le distanze nel finale Calvert-Lewin. Everton che rimane secondo in classifica a quota 13 punti, 90 minuti disputati oggi dagli ex-Serie A Allan e Olsen. Queste le parole di Ancelotti a Sky Sports: "Non è stata una buona partita, c'era tanto equilibrio e poi è arrivato il rigore a loro favore che ha cambiato tutto. Il rigore era netto, nulla da dire, dovevamo mantenere la gara in bilico, invece gli abbiamo fatto un bel regalo ed è andata a finire male per noi. Ora la testa è al Manchester United, abbiamo avuto un grande inizio, questo è un momento in cui stiamo facendo più fatica, abbiamo tante ..."

AntonioIuffredo : @NOrgoglioso @annatrieste Il 4-2-3-1 non é sempre attuabile, non disponendo di un vero trequartista (ricordate Ance… - FrancoMater2 : @metalblanco1991 Qua non si tratta di dispendioso o meno. Si tratta di schierare #Ruiz come centrale, esperimento g… - fernandosogaro : @ToniAzzurri E ancora Ancelotti. Ancora. Con rimozione competa del triennio sarriano. Non è neanche malafede. È oltre. - sportface2016 : #PremierLeague | #Everton, il tecnico Carlo #Ancelotti commenta la sconfitta contro il #Newcastle #NEWEVE - andreaadimatteo : Sento solo ora della dichiarazione di #Conte su #Nainggolan: ma invece di giudicare un giocatore in 10 minuti, perc… -

