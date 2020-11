Alunni fissano le foto dei compagni assenti sui banchi | Così i prof si sentono meno soli

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 1 novembre 2020) Tutti in classe nonostante la didattica a distanza, seppur solo con un’immagine. E’ successo all’istituto superiore Oriani di Faenza (Ravenna) dove alcuni studenti, che erano a scuola per lezioni in presenza, hanno fissato al banco ledei. “Per favore non staccate lesuiche abbiamo messo per far sentiredurante le videolezioni”, il messaggio su un cartello lasciato nell’aula dai ragazzi per i bidelli. L’iniziativa ha avuto anche i complimenti del sindaco di Faenza Massimo Isola: “Complimenti per l’idea e il gesto”, ha scritto il primo cittadino su Facebook.