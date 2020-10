Whirlpool, notte in fabbrica per gli operai alla vigilia della chiusura (Di sabato 31 ottobre 2020) Hanno trascorso la notte in fabbrica gli operai della Whirlpool Napoli. Non hanno voluto lasciare la fabbrica e hanno deciso di trascorrere le ultime ore li’, prima della chiusura del sito, come deciso dalla multinazionale americana, che avverra’ oggi a mezzanotte. Dopo, non sara’ piu’ consentito entrare in fabbrica se non “ai fini del legittimo esercizio dei diritti sindacali derivanti dal Ccnl”, come scritto nella comunicazione dell’azienda. Per riscaldarsi, gli operai hanno acceso un fuoco in un cesto difettoso della lavatrice, un pezzo destinato al macero che, nella notte, e’ servito per combattere il ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 ottobre 2020) Hanno trascorso laingliNapoli. Non hanno voluto lasciare lae hanno deciso di trascorrere le ultime ore li’, primadel sito, come deciso dmultinazionale americana, che avverra’ oggi a mezza. Dopo, non sara’ piu’ consentito entrare inse non “ai fini del legittimo esercizio dei diritti sindacali derivanti dal Ccnl”, come scritto nella comunicazione dell’azienda. Per riscaldarsi, glihanno acceso un fuoco in un cesto difettosolavatrice, un pezzo destinato al macero che, nella, e’ servito per combattere il ...

