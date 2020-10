Usa, tornano gli hacker di Putin. Ecco chi ha colpito Biden (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Orso russo colpisce ancora? Secondo Reuters il collettivo hacker russo “Fancy Bear” (letteralmente: orso elegante), anche noto con la sigla Apt28, avrebbe cercato di attaccare nei mesi scorsi gli account email del Partito democratico americano in California e Indiana. A svelare le intrusioni, spiega l’agenzia, sarebbe stata Microsoft nel corso dell’estate. Si tratta dello stesso gruppo che nel 2016 ha preso di mira il Comitato nazionale democratico di Hillary Clinton, finito nelle carte dell’inchiesta sul Russiagate del procuratore Robert Mueller. Vittime degli cyber-attacchi anche alcuni influenti think tank di Washington Dc. Due di area democratica, il Center for American Progress e il Carnegie Endowment for International Peace, e il celebre Council on Foreign Relations (che edita la rivista di geopolitica Foreign Affairs). Non ... Leggi su formiche (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Orso russo colpisce ancora? Secondo Reuters il collettivorusso “Fancy Bear” (letteralmente: orso elegante), anche noto con la sigla Apt28, avrebbe cercato di attaccare nei mesi scorsi gli account email del Partito democratico americano in California e Indiana. A svelare le intrusioni, spiega l’agenzia, sarebbe stata Microsoft nel corso dell’estate. Si tratta dello stesso gruppo che nel 2016 ha preso di mira il Comitato nazionale democratico di Hillary Clinton, finito nelle carte dell’inchiesta sul Russiagate del procuratore Robert Mueller. Vittime degli cyber-attacchi anche alcuni influenti think tank di Washington Dc. Due di area democratica, il Center for American Progress e il Carnegie Endowment for International Peace, e il celebre Council on Foreign Relations (che edita la rivista di geopolitica Foreign Affairs). Non ...

formichenews : Usa, tornano gli hacker di Putin. Ecco chi ha colpito Biden Si fa chiamare “Fancy Bear” ed è uno dei più temuti co… - Socialas991 : @vivere_svizzera perché fino ad ora sotto la tutela della NATO, ergo USA non siamo stati una colonia? avrebbero pot… - siwel44it : RT @stebaraz: Ed ecco i libberali, che per cercare di sviare l'attenzione da mesi di stupidaggini scritte sul Covid tornano a uno dei loro… - m_dazzi : Se nel 2020 gli USA tornano ai liberal globalisti di Biden sarà in disastro internazionale come già successo con me… - tonyscalari : RT @stebaraz: Ed ecco i libberali, che per cercare di sviare l'attenzione da mesi di stupidaggini scritte sul Covid tornano a uno dei loro… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa tornano Borsa: canapa, Canada e USA tornano in positivo — L'Indro L'Indro La Foca Monaca o Vitello di mare è tornata nel mare di Lampedusa

Ma il Vitello di mare , così veniva chiamato in passato,, o Vòio marinu , Bue marino , come la chiamano ancora oggi i Lampedusani, ha un legame antico con l'isola. Nel 1832 il botanico Giovanni Gusson ...

A Lampedusa è tornata la foca Monaca, dagli anni `60 si era quasi estinto nelle nostre acque

O "Vòio marinu" ("Bue marino") come la chiamano ancora oggi i lampedusani, ha un legame antico con l`isola. Nel 1832 si scriveva che "in alcune grotte della costa vi soggiornano i vitelli marini" ...

Ma il Vitello di mare , così veniva chiamato in passato,, o Vòio marinu , Bue marino , come la chiamano ancora oggi i Lampedusani, ha un legame antico con l'isola. Nel 1832 il botanico Giovanni Gusson ...O "Vòio marinu" ("Bue marino") come la chiamano ancora oggi i lampedusani, ha un legame antico con l`isola. Nel 1832 si scriveva che "in alcune grotte della costa vi soggiornano i vitelli marini" ...