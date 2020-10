Un governo diviso e la soluzione dei lockdown in alcune regioni e comuni (Di sabato 31 ottobre 2020) È finito in tarda serata il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte i capi delegazione e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sul dossier scuola e sul possibile nuovo lockdown in Italia. Un confronto, dove in sostanza «ognuno è rimasto nelle proprie posizioni» e nessuna decisione è stata presa. La riunione era stata richiesta dalla stessa Azzolina, in accordo col capo del governo, per fare il punto sul dossier dopo le misure più restrittive, con l’introduzione della Dad, messe in campo da diverse regioni. «Per il governo la scuola è un presidio fondamentale», ribadiscono fonti di Palazzo Chigi al termine della riunione. «Sulla scuola si deciderà quando il governo opterà per ulteriori misure ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 31 ottobre 2020) È finito in tarda serata il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte i capi delegazione e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sul dossier scuola e sul possibile nuovoin Italia. Un confronto, dove in sostanza «ognuno è rimasto nelle proprie posizioni» e nessuna decisione è stata presa. La riunione era stata richiesta dalla stessa Azzolina, in accordo col capo del, per fare il punto sul dossier dopo le misure più restrittive, con l’introduzione della Dad, messe in campo da diverse. «Per illa scuola è un presidio fondamentale», ribadiscono fonti di Palazzo Chigi al termine della riunione. «Sulla scuola si deciderà quando ilopterà per ulteriori misure ...

matteosalvinimi : Questo governo è confuso e diviso, brancola nel buio dopo mesi in cui Conte si vantava di essere il piú bravo del m… - uomodallospazio : RT @GuidoCrosetto: Temo che la situazione stia sfuggendo di mano. Non solo per gli errori, che ogni nazione ha fatto nella lotta al Covid.… - qvantis : RT @GuidoCrosetto: Temo che la situazione stia sfuggendo di mano. Non solo per gli errori, che ogni nazione ha fatto nella lotta al Covid.… - 9091campioni : RT @GuidoCrosetto: Temo che la situazione stia sfuggendo di mano. Non solo per gli errori, che ogni nazione ha fatto nella lotta al Covid.… - novellarese : RT @GuidoCrosetto: Temo che la situazione stia sfuggendo di mano. Non solo per gli errori, che ogni nazione ha fatto nella lotta al Covid.… -

Ultime Notizie dalla rete : governo diviso Scuola, vertice da Conte: Governo diviso, Azzolina: “No lockdown” il Fatto Nisseno L'Italia al bivio lockdown, Conte vicino alla scelta se e come chiudere per Coronavirus

Il governo è stretto fra chi vorrebbe anche lo ... Anche la maggioranza rischia di trovarsi divisa. Azzolina è ferma sulla linea di mantenere le scuole aperte, su modello del lockdown francese ...

Nuovo Dpcm, governo spaccato sulla scuola. A difendere la ministra grillina Azzolina è rimasto solo Matteo Renzi

Il governo guidato da Giuseppe Conte sta ragionando sulle nuove misure per cercare di contenere il Covid , ma ormai è scontro totale sul ...

Il governo è stretto fra chi vorrebbe anche lo ... Anche la maggioranza rischia di trovarsi divisa. Azzolina è ferma sulla linea di mantenere le scuole aperte, su modello del lockdown francese ...Il governo guidato da Giuseppe Conte sta ragionando sulle nuove misure per cercare di contenere il Covid , ma ormai è scontro totale sul ...