Ultime Notizie Roma del 31-10-2020 ore 17 | 10

(Di sabato 31 ottobre 2020)dailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano lutto nel mondo del cinema di ha Sean Connery famoso in tutto il mondo per la sua interpretazione di James Bond in sette film nella saga dello 007 Al servizio di sua maestà nata nel 1953 dalla penna di Ian Fleming orgogliosamente scozzese indipendentista la Scozia in lutto la sua carriera ha attraversato decenni ha vinto l’Oscar nel 1988 da non protagonista per gli Intoccabili con Robert De Niro e Kevin Costner due premi bafta e tre Golden Globe nominato dalla regina nel 2000 è stato protagonista anche di Indiana Jones e l’ultima crociata a Caccia a ottobre rosso di rock Highlander aveva 90 anni era malato da tempo è morto nel sonno alle Bahamas torniamo in Italia condannato a due anni e mezzo di carcere l’imprenditore ...