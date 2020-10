Sampdoria, i convocati per il Genoa: c’è Candreva, out Gabbiadini (Di sabato 31 ottobre 2020) La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per il derby contro il Genoa: assente il solo Manolo Gabbiadini La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per il derby contro il Genoa, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Assente il solo Manolo Gabbiadini. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.Attaccanti: Balde, La Gumina, Prelec, Quagliarella, Ramírez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Laha diramato la lista deiper il derby contro il: assente il solo ManoloLaha diramato la lista deiper il derby contro il, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Assente il solo Manolo. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen,, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.Attaccanti: Balde, La Gumina, Prelec, Quagliarella, Ramírez. Leggi su Calcionews24.com

La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per il derby contro il Genoa: assente il solo Manolo Gabbiadini.

