Reggiana: “18 calciatori ancora positivi, all’Arechi non veniamo” (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “La prima squadra non scenderà in campo a Salerno“. E’ questo il titolo del comunicato che, alle 14 circa di sabato (inizio partita fissato alle ore 16), ufficializza quanto si sapeva da tempo: il forfait. Il testo del comunicato comunque, riferendosi a ‘causa di forza maggiore’, non chiude tutte le porte ad un epilogo diverso dalla sconfitta a tavolino per 3-0. “Il club granata comunica che la Prima Squadra non scenderà in campo per causa di forza maggiore nella gara Salernitana–Reggiana in seguito all’emergenza sanitaria che ha colpito il gruppo negli ultimi giorni, avendo ancora riscontrato negli accertamenti medici di ieri 18 casi di positività al Covid-19 tra i calciatori e 5 tra i componenti dello ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “La prima squadra non scenderà in campo a Salerno“. E’ questo il titolo del comunicato che, alle 14 circa di sabato (inizio partita fissato alle ore 16), ufficializza quanto si sapeva da tempo: il forfait. Il testo del comunicato comunque, riferendosi a ‘causa di forza maggiore’, non chiude tutte le porte ad un epilogo diverso dalla sconfitta a tavolino per 3-0. “Il club granata comunica che la Prima Squadra non scenderà in campo per causa di forza maggiore nella gara Salernitana–in seguito all’emergenza sanitaria che ha colpito il gruppo negli ultimi giorni, avendoriscontrato negli accertamenti medici di ieri 18 casi dità al Covid-19 tra ie 5 tra i componenti dello ...

