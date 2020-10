Polemiche per il pubblico in sala al primo 'X Factor' Live r (Di sabato 31 ottobre 2020) di M.B Durante la prima puntata dei Live di X Factor, il pubblico è ritornato in sala vivendo finalmente in presa diretta tutte le emozioni che solo la partecipazione effettiva al talent può dare. La ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di sabato 31 ottobre 2020) di M.B Durante la prima puntata deidi X, ilè ritornato invivendo finalmente in presa diretta tutte le emozioni che solo la partecipazione effettiva al talent può dare. La ...

trash_italiano : Io avrei fatto Lunedì: polemiche, scontri, risse ed eliminazione Venerdì: sfide SERIE per il budget settimanale e… - F_DUva : 34mila assunzioni, 4 mld in #Manovra, altri provvedimenti chiave. Questo Governo sta facendo tanto per la #Sanità,… - Azione_it : Stiamo toccando con mano cosa significa non aver preso le risorse per rafforzare la sanità. Smettiamola con le pole… - 3pverter : @skskriniar il covid ieri mi ha letto stufo di vedere skriniar ancora negativo e per evitare di mettersi contro di… - nikiigahan : Ma vi pare fare polemiche e storie inutili su un casco per onorare una grande leggenda come Senna? Non vi capisco più -