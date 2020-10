Parroco positivo | su Facebook il messaggio ai fedeli | ' Me l' avete tirata'

(Di sabato 31 ottobre 2020) 'Yuh uh, me liti…'. Un giovanedi , in provincia di , per comunicare ai parrocchiani la sua positività al , ha postato sul proprio profiloun video che si apre con la ...

Trmtv : Parroco positivo al Covid nel Salento: “Me l’avete tirata” - nonstop9981 : Covid, parroco salentino positivo. Su Facebook il messaggio ai fedeli: «Me l'avete tirata» - occhio_notizie : #Covid, parroco salentino positivo su Facebook ai fedeli: 'Me l'avete tirata' - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: Covid, parroco positivo su Facebook: «Me l'avete tirata» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, parroco positivo su Facebook: «Me l'avete tirata» -

Ultime Notizie dalla rete : Parroco positivo

Il Messaggero

«Yuh uh, me liti tirata…». Don Ippazio, un giovane parroco di Taurisano, in provincia di Lecce, per comunicare ai parrocchiani la sua positività al Covid, ha postato sul proprio profilo Facebook un ...Torremaggiore (Foggia) 31/10/2020 - "Come da indicazione da parte del nostro Comune al Presidente della Regione Puglia e al Direttore Generale dell’ASL Foggia, circa ...