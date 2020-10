Ostia, non vende gli alcolici ai ragazzini: aggredito e picchiato da 4 giovanissimi (Di sabato 31 ottobre 2020) A Ostia, a seguito di un’attività investigativa, i Carabinieri hanno individuato 4 giovani responsabili di una feroce aggressione. I quattro nella tarda serata di ieri erano entrati in un esercizio commerciale di viale Vasco De Gama per acquistare degli alcolici. Il titolare, visto l’orario ed alla luce delle attuali disposizioni emergenziali, ha riferito ai clienti la propria impossibilità ad accontentarli. I quattro, al rifiuto dell’uomo, lo hanno aggredito e colpito violentemente, lasciandolo a terra e dandosi alla fuga. I Carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, dopo aver affidato la vittima alle cure dei sanitari del 118, hanno effettuato delle ricerche in zona degli aggressori, che sono stati individuati e bloccati poco dopo, mentre cercavano di salire su un convoglio presso la stazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) A, a seguito di un’attività investigativa, i Carabinieri hanno individuato 4 giovani responsabili di una feroce aggressione. I quattro nella tarda serata di ieri erano entrati in un esercizio commerciale di viale Vasco De Gama per acquistare degli. Il titolare, visto l’orario ed alla luce delle attuali disposizioni emergenziali, ha riferito ai clienti la propria impossibilità ad accontentarli. I quattro, al rifiuto dell’uomo, lo hannoe colpito violentemente, lasciandolo a terra e dandosi alla fuga. I Carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, dopo aver affidato la vittima alle cure dei sanitari del 118, hanno effettuato delle ricerche in zona degli aggressori, che sono stati individuati e bloccati poco dopo, mentre cercavano di salire su un convoglio presso la stazione ...

CorriereCitta : Ostia, non vende gli alcolici ai ragazzini: aggredito e picchiato da 4 giovanissimi - aslowlandslide : RT @limortaccimia: 'er padrone de ostia, er figlio de na guardia e no zingaro de merda.' non vi scorderò mai, grazie di tutto.?? #Suburra h… - dreamhope13 : RT @limortaccimia: 'er padrone de ostia, er figlio de na guardia e no zingaro de merda.' non vi scorderò mai, grazie di tutto.?? #Suburra h… - ccrvelsvmmer : RT @limortaccimia: 'er padrone de ostia, er figlio de na guardia e no zingaro de merda.' non vi scorderò mai, grazie di tutto.?? #Suburra h… - ilfaroonline : Ostia, non gli vende l’#alcol e in quattro lo aggrediscono nel negozio: denunciati -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia non Ostia, non gli vende l'alcol e in quattro lo aggrediscono nel negozio: denunciati IlFaroOnline.it Auto incendiate a Ostia: 28enne incastrato dalle telecamere di videosorveglianza

ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui ...

Ostia, raffica di controlli dei carabinieri: due arresti e 9 denunce nelle ultime ore

Prosegue l’attività di controllo del territorio dei carabinieri di Ostia per la prevenzione e la repressione dei reati anche con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanit ...

ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui ...Prosegue l’attività di controllo del territorio dei carabinieri di Ostia per la prevenzione e la repressione dei reati anche con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanit ...