LIVE Vuelta a España 2020 in DIRETTA | Gaudu e Soler guadagnano posizioni | Roglic resta leader

Leggi su oasport

(Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALA CRONACA DELLA TAPPA TUTTE LE CLASSIFICHE DELLA17.38 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.36 Domani la tappa regina della, con arrivo in salita sul mitico Angliru, paragonabile ai nostri Mortirolo o Zoncolan. Saranno 12,4 km al 9,9% di pendenza media e massima del 23,5%! 17.35 Grazie alla fuga da lontano,è risalito dalla decima alla sesta posizione ed ora si trova a soli 2’02” da. Due leguadagnate da, che ora vede la top10 distante appena 19″. 17.33 La nuova classifica generale: 1 PRIMOŽ1 TEAM JUMBO – VISMA ...