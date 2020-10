LIVE F1 | GP Imola 2020 in DIRETTA | Hamilton è il più rapido nelle libere | 5° Leclerc Dalle 14 00 le qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE PROVERISULTATI E CLASSIFICA DELLE PROVE11.38 La nostrasi ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 14.00 per lesempre su OA Sport! 11.36 Obiettivo seconda fila molto difficile per Charles, che dovrà superarsi per replicare il quarto posto delle ultime due. 11.34si conferma il grande favorito per la pole position, ma Verstappen potrebbe dare fastidio alla Mercedes sia in qualifica che in gara alla luce della competitività messa in mostra stamattina. 11.32 Di seguito la classifica finale delle prove: 1 LewisMercedes1:14.726 7 2 Max ...