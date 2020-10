Lione, prete ortodosso ferito da colpi di arma da fuoco: l’aggressore è in fuga (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel centro di Lione un prete ortodosso è stato ferito all’addome da due spari, i soccorritori lo stanno medicando sul posto. L’aggressore è in fuga. L’episodio è avvenuto nel settimo arrondissement della città francese, vicino alla chiesa greco ortodossa di rue Saint-Lazare, mentre il sacerdote stava chiudendo la chiesa. La polizia ha predisposto un perimetro di sicurezza e sul posto adesso ci sono ambulanze e veicoli dei pompieri. Stando alle informazioni divulgate dal quotidiano Lionese Le Progrès, un uomo – probabilmente il sacerdote colpito dai proiettili – è stato portato via in ambulanza. La vittima era cosciente nel momento in cui entrava nell’ambulanza e ha detto ai soccorritori di non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel centro diunè statoall’addome da due spari, i soccorritori lo stanno medicando sul posto. L’aggressore è in. L’episodio è avvenuto nel settimo arrondissement della città francese, vicino alla chiesa greco ortodossa di rue Saint-Lazare, mentre il sacerdote stava chiudendo la chiesa. La polizia ha predisposto un perimetro di sicurezza e sul posto adesso ci sono ambulanze e veicoli dei pompieri. Stando alle informazioni divulgate dal quotidianose Le Progrès, un uomo – probabilmente il sacerdoteto dai proiettili – è stato portato via in ambulanza. La vittima era cosciente nel momento in cui entrava nell’ambulanza e ha detto ai soccorritori di non ...

