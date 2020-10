Liga 2020/2021: Muniain-Sancet, l’Athletic Bilbao batte 2-1 in rimonta il Siviglia (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Athletic Bilbao si impone 2-1 in rimonta sul Siviglia al San Mames nel match valevole per la settima giornata di Liga 2020/2021 grazie alle reti di Muniain e Sancet. Per i baschi si tratta del terzo successo stagionale che li proietta a nove punti in classifica, mentre gli andalusi restano arenati a sette. La formazione ospite parte subito forte e, dopo soli nove minuti, passa in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Youssef En-Nesyri, bravo a sfruttare un bell’assisti di Lucas Ocampos. Il club basco accenna una timida reazione, ma il Siviglia chiude bene gli spazi e rientra negli spogliatoi in vantaggio. Nella ripresa l’Athletic Bilbao si mostra abbastanza nervoso, tant’è che ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Athleticsi impone 2-1 insulal San Mames nel match valevole per la settima giornata digrazie alle reti di. Per i baschi si tratta del terzo successo stagionale che li proietta a nove punti in classifica, mentre gli andalusi restano arenati a sette. La formazione ospite parte subito forte e, dopo soli nove minuti, passa in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Youssef En-Nesyri, bravo a sfruttare un bell’assisti di Lucas Ocampos. Il club basco accenna una timida reazione, ma ilchiude bene gli spazi e rientra negli spogliatoi in vantaggio. Nella ripresa l’Athleticsi mostra abbastanza nervoso, tant’è che ...

