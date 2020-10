Italia in lockdown? Dal jogging agli spostamenti e al parrucchiere | ecco cosa potremo fare e cosa no

(Di sabato 31 ottobre 2020) Corsetta al mattino e smart working in cucina. Pranzo veloce davanti al pc e poi la spesa. Alla fine aperitivo virtuale e divano con un film in streaming. Inormai la routine della...

Pranzo veloce davanti al pc e poi la spesa. Alla fine aperitivo virtuale e divano con un film in streaming. In Italia ormai la routine del lockdown la conosciamo. Qualora dovesse tornare, dal 9 ...“Per la portata di questa seconda ondata non c’è un manuale né una palla di vetro, i numeri sono molto preoccupanti in tutta Europa“. Lo ha ...