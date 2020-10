Inter | Darmian è subito sfida al recente passato

Leggi su intermagazine

(Di sabato 31 ottobre 2020) Matteoil “suo” Parma Quella di pomeriggio trae Parma sarà una partita speciale per Matteo. Il numero 36 nerazzurro è arrivato a Milano proprio dai gialloblu nel corso del calciomercato estivo, per lui dunqueuna partita da ex.. “Oggi a San Siro c’è infatti-Parma, la sua partita. Il laterale è in corsa per una maglia da titolare, a tutta fascia a sinistra, non nella difesa a tre. La scorsa giornata Pinamonti è entrato dalla panchina in Genoa-, ma l’attaccante nerazzurro, che era in rossoblù a inizio campionato, non era mai sceso in campo con il Grifone nelle prime giornate” (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo ...