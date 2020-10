Giampiero Mughini: “Gattuso non è uno sborone, ma è arrogante” (Di sabato 31 ottobre 2020) “Io non ho usato minimamente né il senso né il concetto della parola sborone. Ho semplicemente detto, e può darsi che mi sia sbagliato, che avevo intravisto in una dichiarazione di Gattuso una certa arroganza, non ho minimamente usato il termine sborone che non mi appartiene e certamente non appartiene al mio giudizio su Gattuso“. Queste sono le precisazioni di Giampiero Mughini, opinionista televisivo e notoriamente tifoso della Juventus, in merito al proprio giudizio su Gennaro Ivan Gattuso, attuale allenatore del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Mughini ha ritrattato alcune dichiarazioni rilasciate recentemente dal tecnico italiano, il quale avrebbe difatti frainteso delle proprie parole dell’opinionista nei suoi confronti. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) “Io non ho usato minimamente né il senso né il concetto della parola. Ho semplicemente detto, e può darsi che mi sia sbagliato, che avevo intravisto in una dichiarazione di Gattuso una certa arroganza, non ho minimamente usato il termineche non mi appartiene e certamente non appartiene al mio giudizio su Gattuso“. Queste sono le precisazioni di, opinionista televisivo e notoriamente tifoso della Juventus, in merito al proprio giudizio su Gennaro Ivan Gattuso, attuale allenatore del Napoli di Aurelio De Laurentiis.ha ritrattato alcune dichiarazioni rilasciate recentemente dal tecnico italiano, il quale avrebbe difatti frainteso delle proprie parole dell’opinionista nei suoi confronti.

