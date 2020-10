Genshin Impact arriverà anche su PlayStation 5 al lancio | con grafica e caricamenti migliorati

Leggi su eurogamer

(Di sabato 31 ottobre 2020), il titolo free-to-play ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, acclamato da pubblico e critica, sarà disponibilesu console5 il giorno del, il prossimo 12 novembre (o 19 novembre per noi italiani).Gli sviluppatori di MiHoYo hanno confermato la versione next-gen mentre illustravano i contenuti della versione 1.1, la quale verrà lanciata proprio l'11 novembre.La versione 1.1. introduce infatti nuove quest, nuovi personaggi, l'evento stagionale "Unrecociled Stars" e, per l'appunto, la compatibilità con5.Leggi altro...