F1, risultato prove libere GP Emilia Romagna 2020: Lewis Hamilton senza rivali. Charles Leclerc soffre, ma è 5 (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo dodici anni e mezzo, all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è andata in scena una sessione di prove libere di un Gran Premio di Formula Uno. In mattinata si è infatti disputato l'unico turno di Free Practice del GP di Emilia Romagna, strutturato nel format sperimentale del weekend corto. I 90 minuti messi a disposizione sono stati gli unici per affinare gli assetti in vista delle qualifiche del pomeriggio e della gara di domani. L'azione non manca, in quanto sin dai primi minuti c'è un gran traffico in pista. La mescola dura va per la maggiore, poiché quasi tutti montano gomma bianca. La Red Bull di Max Verstappen è subito molto pimpante, in quanto abbassa a ripetizione il miglior tempo, arrivando a far segnare un crono nell'ordine del ...

Nell’unica sessione di prove libere disputata sabato mattina ... ha chiesto delle modifiche agli assetti ma non hanno dato i risultati sperati. Ma dopo una prima parte molto difficile, il tedesco si è ...

Nell'unica sessione di prove libere disputata sabato mattina ... ha chiesto delle modifiche agli assetti ma non hanno dato i risultati sperati. Ma dopo una prima parte molto difficile, il tedesco si è ...