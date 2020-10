Covid: il Milan riabbraccia Donnarumma. Lazio in ansia (Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA - Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge del Milan che sono sempre stati asintomatici, sono negativi al Covid, la Juventus inveve riabbraccia Cristiano Ronaldo . In casa Lazio ieri l'ultimo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA - Gianluigie Jens Petter Hauge delche sono sempre stati asintomatici, sono negativi al, la Juventus inveveCristiano Ronaldo . In casaieri l'ultimo ...

DiMarzio : Donnarumma, Gabbia e Hauge negativi al tampone: il comunicato del #Milan - Sport_Mediaset : +++ #Milan - #Donnarumma, #Hauge e #Gabbia tornano negativi al #Covid +++ #SportMediaset #breakingnews - AntoVitiello : #Ibrahimovic in testa alla classifica marcatori con 3 doppiette in 3 giornate (due saltate per covid). Nel 2020 son… - infoitsport : Milan: Donnarumma, Hauge e Gabbia non hanno più il Covid - infoitsport : LIVE COVID-19 - Regno Unito verso il lockdown. Il Milan sorride: guariti Donnarumma e Hauge -