Calciomercato Milan, scoppia la grana Calhanoglu: rinnovo lontano e addio ad un passo (Di sabato 31 ottobre 2020) scoppia la grana Calhanoglu in casa Milan. Il trequartista turco è in scadenza di contratto a giugno e l’entourage è pronto a fare battaglia alla società meneghina per strappare un ritocco da vero top player sulle orme di Zlatan Ibrahimovic. Maldini e Massara tremano. Calhanoglu è passato sotto la gestione Pioli dall’essere un surplus da … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 31 ottobre 2020)lain casa. Il trequartista turco è in scadenza di contratto a giugno e l’entourage è pronto a fare battaglia alla società meneghina per strappare un ritocco da vero top player sulle orme di Zlatan Ibrahimovic. Maldini e Massara tremano.è passato sotto la gestione Pioli dall’essere un surplus da … L'articolo

cmdotcom : #Milan, l'importanza di #Saelemaekers: uomo da #SerieA, è la chiave tattica di Pioli - sportli26181512 : Milan, un addio certo a fine stagione: Mateo Musacchio non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021 con il Milan… - geppetto23 : Per loro non esiste il COVID purtroppo Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: richiesta schock dell’agente - sportli26181512 : Milan, Kalulu può salutare a gennaio: Ha destato ottime impressioni nel pre-campionato e anche negli allenamenti...… - MilanWorldForum : Milan: Kalulu può salutare. Le news -) -