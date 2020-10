Bologna, ragazza rifiuta nozze combinate e riceve minacce di morte dalla famiglia (Di sabato 31 ottobre 2020) BOLOGNA – Minacciata di morte perche’ rifiuta il matrimonio combinato dai genitori. E’ quanto successo in provincia di Bologna, ad Alto Reno Terme, dove una ragazza e’ fuggita di casa e si e’ rivolta ai Carabinieri perche’ temeva per la propria incolumita’ dopo le minacce ricevute dalla famiglia. Leggi su dire (Di sabato 31 ottobre 2020) BOLOGNA – Minacciata di morte perche’ rifiuta il matrimonio combinato dai genitori. E’ quanto successo in provincia di Bologna, ad Alto Reno Terme, dove una ragazza e’ fuggita di casa e si e’ rivolta ai Carabinieri perche’ temeva per la propria incolumita’ dopo le minacce ricevute dalla famiglia.

Ultime Notizie dalla rete : Bologna ragazza Bologna, il pianto di una ragazza: "Come do da mangiare a mio figlio" TPI Alto Reno Terme: rifiuta matrimonio combinato e chiede aiuto ai Carabinieri

Pena di morte e minacce se rifiuta matrimonio combinato

