Bologna, Mihajlovic: «Sono soddisfatto. VAR, come ca**o dobbiamo fare?»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Cagliari

PRESTAZIONE – «Sono soddisfatto. Nelle ultime partite siamo sempre stati superiori agli avversari ma abbiamo portato poco o niente a casa. Oggi stessa storia. Eravamo superiori e siamo andati in svantaggio, ma poi abbiamo giocato, tirato, creato e abbiamo vinto. Bisogna continuare a giocare così, mantenendo i nostri principi di gioco, come l'aggressività». 

SECONDO GOL DEL CAGLIARI – «Non riesco a capire. A Roma ci annullano un gol su un presunto fallo di Schouten tramite il VAR. Qui lo ...

