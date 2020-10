Atalanta, Gasperini: «Partita sempre in nostro controllo» (Di sabato 31 ottobre 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato dopo Crotone-Atalanta Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro il Crotone. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una Partita costantemente in attacco e non abbiamo subito particolari situazioni. Gara sempre in nostro controllo. C’è un po’ di rammarico per non averla chiusa». INFORTUNI – «Domani valuteremo gli infortuni. Anche Toloi ha preso una forte contusione al ginocchio». MURIEL E ILICIC – «Molto bene Muriel nel primo tempo. Ha fatto due gol e ha avuto una serie di occasioni importanti. Ilicic oggi era in difficoltà, non è stato il calciatore che pensavo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Gian Pieroha parlato dopo Crotone-Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro il Crotone. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto unacostantemente in attacco e non abbiamo subito particolari situazioni. Garain. C’è un po’ di rammarico per non averla chiusa». INFORTUNI – «Domani valuteremo gli infortuni. Anche Toloi ha preso una forte contusione al ginocchio». MURIEL E ILICIC – «Molto bene Muriel nel primo tempo. Ha fatto due gol e ha avuto una serie di occasioni importanti. Ilicic oggi era in difficoltà, non è stato il calciatore che pensavo ...

L'Atalanta ha piegato per 2-1 il Crotone nella partita d'apertura della sesta giornata di Serie A. La squadra di Gasperini si è imposta allo Scida grazie a una doppietta di Muriel, a segno al 26' su ...

