Whirlpool | Conte ai lavoratori | “Terremo duro | siamo al vostro fianco”

Leggi su dire

(Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – Nel corso del vertice su Whirlpool, il presidente del consiglio Giuseppe Conte si è rivolto direttamente ai lavoratori: “Il governo non può rimanere indifferente a questo disimpegno dell’azienda. Terremo duro su questa vertenza. Il Governo e’ disponibile a fare qualsiasi cosa, siamo al vostro fianco, non potete dubitare di questo”. “Il fatto che l’azienda disattenda gli accordi e’ un brutto segnale per il Paese. Ma avete la massima garanzia che il governo e’ al vostro fianco”, ha detto Conte Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Whirlpool, prefetto di Napoli chiamerà Conte. I sindacati: “Convochi le parti” Whirlpool, azienda conferma stop a Napoli dal 31 ottobre. Fiom: “Sarà scontro aperto” VIDEO | Whirlpool, incontro nello stabilimento di Napoli con Soumahoro e Insinna Whirlpool, Re David: “Vicenda deve trovare una soluzione positiva” Nuovo corteo degli operai Whirlpool di Napoli: “Si rispettino gli accordi” Whirlpool conferma gli investimenti: oltre 250 milioni in Italia