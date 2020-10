Viola: «Subito lockdown nei comuni più colpiti dal virus in Lombardia e Campania» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Su Repubblica un’intervista ad Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova. Anche lei, come Walter Ricciardi qualche giorno fa, ritiene fondamentale applicare il lockdown ai comuni più colpiti. E farlo in fretta. «Non si può andare avanti con un decreto ogni 15 giorni. Bisogna individuare Subito i comuni più colpiti e metterli in lockdown. L’alternativa? A Natale avremo tutta Italia chiusa in casa». L’aspetto più critico riguarda Lombardia e Campania. Il lockdown, spiega, va applicato «Dove gli ospedali sono in crisi, come Lombardia o Campania. Ma non serve un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 ottobre 2020) Su Repubblica un’intervista ad Antonella, immunologa dell’università di Padova. Anche lei, come Walter Ricciardi qualche giorno fa, ritiene fondamentale applicare ilaipiù. E farlo in fretta. «Non si può andare avanti con un decreto ogni 15 giorni. Bisogna individuarepiùe metterli in. L’alternativa? A Natale avremo tutta Italia chiusa in casa». L’aspetto più critico riguarda. Il, spiega, va applicato «Dove gli ospedali sono in crisi, come. Ma non serve un ...

