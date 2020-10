Uno per carrello e ogni 10 metri, la Toscana ‘regola’ i supermercati (Di venerdì 30 ottobre 2020) FIRENE – Una persona ogni dieci metri quadrati. Una per famiglia. Nei supermercati e centri commerciali toscani scatta l’ordinanza. Dopo giorni di riflessioni, il presidente della Regione Eugenio Giani scioglie il nodo: dopo i richiami all’autodisciplina, spiega nel corso di una diretta Facebook lanciata per spiegare il provvedimento, “occorre essere più rigorosi, visto che la situazione sanitaria è preoccupante. I contagi crescono e dobbiamo cercare tutti di autolimitarci, soprattutto per una pandemia che si presenta sempre più con i caratteri dell’asintomaticità”. Leggi su dire (Di venerdì 30 ottobre 2020) FIRENE – Una persona ogni dieci metri quadrati. Una per famiglia. Nei supermercati e centri commerciali toscani scatta l’ordinanza. Dopo giorni di riflessioni, il presidente della Regione Eugenio Giani scioglie il nodo: dopo i richiami all’autodisciplina, spiega nel corso di una diretta Facebook lanciata per spiegare il provvedimento, “occorre essere più rigorosi, visto che la situazione sanitaria è preoccupante. I contagi crescono e dobbiamo cercare tutti di autolimitarci, soprattutto per una pandemia che si presenta sempre più con i caratteri dell’asintomaticità”.

LegaSalvini : Franco Bechis: 'Mentre il tagliatore di teste sfuggiva al controllo della Lamorgese, il ministro e tutti i suoi col… - pdnetwork : Ad Asti per sindaco e maggioranza sembra non costituire un problema conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Se… - NekOfficial : “....vivi come se stessi guardando sempre in faccia il sole, cercati uno spazio per esprimerti e lasciarti andare e… - Kaveio1 : Dove sono i #BlackLivesMatter. Fosse per me dopo uno schiaffo, non può mettere le mani addosso, a questa per vie l… - DrugoSniper85 : @Marco_viscomi Poi ci si lamenta del troppo odio attorno al calcio..quando c'è gente cm Commisso tanto per citarne uno.. -

Ultime Notizie dalla rete : Uno per Centri commerciali, nuove regole: uno per famiglia a fare la spesa e numero massimo di clienti per negozio IlGiunco.net The Sims 4: Oasi Innevata, il provato

Oasi Innevata è il decimo expansion pack di The Sims 4: in attesa della sua 13 novembre su PC, Xbox One e Playstation 4 ecco alcune anticipazioni dopo la nostra prova. Se si esclude il 2014, anno in ...

Panasonic Lumix G100: la mirrorless tascabile

Panasonic Lumix G100 è una fotocamera da portare sempre con sé, con un peso di soli 412 grammi con obiettivo zoom montato. Nonostante abbia le dimensioni di una compatta offre tutta la versatilità di ...

Oasi Innevata è il decimo expansion pack di The Sims 4: in attesa della sua 13 novembre su PC, Xbox One e Playstation 4 ecco alcune anticipazioni dopo la nostra prova. Se si esclude il 2014, anno in ...Panasonic Lumix G100 è una fotocamera da portare sempre con sé, con un peso di soli 412 grammi con obiettivo zoom montato. Nonostante abbia le dimensioni di una compatta offre tutta la versatilità di ...