Ultime Notizie Roma del 30-10-2020 ore 18 | 10

(Di venerdì 30 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno che non si alza coronavirus apertura le posizioni dei paesi europei sulla quarantena per il covid sono molto divergenti ma un approccio congiunto è l’unica via da seguire per conquistare la fiducia dei cittadini l’ho detto la Commissione Europea la salute ai ministri della Salute riuniti in teleconferenza invitandoli a dare alle misure di isolamento Maggiore coerenza e prevedibilità per conquistare la fiducia dei cittadini di bilancio dei casi di coronavirus nel mondo a intanto superato quota 45 milioni quindi un milione in più in soli due giorni morti sono un milione 181075 nuovo record di contagi negli Stati Uniti in Germania l’economia l’inflazione restano in ottobre per il sesto mese consecutivo ma è dimezzata rispetto al mese ...