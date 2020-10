Ultime Notizie Roma del 30-10-2020 ore 07:10 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale venerdì 30 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio i contagi da covid hanno fatto segnare ieri un nuovo record 26831 in 24 ore 217 i morti boom di tamponi effettuati 200450 due mai così tanti i numeri il valore dell’indice di trasmissibilità RT proiettano presumibilmente l’Italia verso lo scenario 4 l’ultimo il più grave previsto dall’istituto superiore di sanità Il commissario Arcuri non abbiamo problemi reali di affollamento delle terapie Intensive ma abbiamo un grave problema di affollamento degli ospedali muoviamoci il meno possibile la risposta sanitaria Non è alternativa quella sociale ed economica e recovery Found deve partire prima possibile queste le parole del premier Conte nel corso del Consiglio Europeo straordinario che si è svolto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 ottobre 2020)dailynews radiogiornale venerdì 30 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio i contagi da covid hanno fatto segnare ieri un nuovo record 26831 in 24 ore 217 i morti boom di tamponi effettuati 200450 due mai così tanti i numeri il valore dell’indice di trasmissibilità RT proiettano presumibilmente l’Italia verso lo scenario 4 l’ultimo il più grave previsto dall’istituto superiore di sanità Il commissario Arcuri non abbiamo problemi reali di affollamento delle terapie Intensive ma abbiamo un grave problema di affollamento degli ospedali muoviamoci il meno possibile la risposta sanitaria Non è alternativa quella sociale ed economica e recovery Found deve partire prima possibile queste le parole del premier Conte nel corso del Consiglio Europeo straordinario che si è svolto ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. «Contagi proiettano Italia verso scenario 4». Gran Bretagna, probabili 100mila casi al giorno ma niente lockdown. Record Usa, 81mila nuovi casi e mille morti Il Sole 24 ORE Esalazioni, Odor.net fa scuola in Lombardia

FALCONARA La Regione Lombardia prende spunto dal Comune di Falconara e dal progetto di Arpa Marche Odor.net per il monitoraggio delle esalazioni moleste: sarà realizzata una piat ...

"La priorità del mio bar? Le mie tre dipendenti"

Giuseppe Franco, titolare del bar Mimosa di Riolo: "Farò di tutto per tutelare il loro lavoro, finché riuscirò a restare aperto" ...

