Tommaso Zorzi: il confronto con Alba Parietti al Grande Fratello Vip 5 (video) (Di sabato 31 ottobre 2020) Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, nel corso della quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda stasera, 30 ottobre 2020, hanno deciso di confrontarsi nuovamente su gli alti e bassi della loro amicizia. I due amici, ad oggi, faticano a superare le incomprensioni degli ultimi giorni. Sui social, si è espressa anche mamma Alba Parietti che ha usato toni durissimi contro l’ex protagonista di ‘Riccanza’ parlando anche di ‘tradimento’: Tommaso e Francesco si trovano a discutere sul loro rapporto… è veramente la fine di una Grande amicizia? E, come se non bastasse, Alba Parietti ha deciso di calare i suoi assi… #GFVIP ... Leggi su gossipblog (Di sabato 31 ottobre 2020) Francesco Oppini e, nel corso della quattordicesima puntata del ‘Vip 5’, in onda stasera, 30 ottobre 2020, hanno deciso di confrontarsi nuovamente su gli alti e bassi della loro amicizia. I due amici, ad oggi, faticano a superare le incomprensioni degli ultimi giorni. Sui social, si è espressa anche mammache ha usato toni durissimi contro l’ex protagonista di ‘Riccanza’ parlando anche di ‘tradimento’:e Francesco si trovano a discutere sul loro rapporto… è veramente la fine di unaamicizia? E, come se non bastasse,ha deciso di calare i suoi assi… #GFVIP ...

GrandeFratello : Tommaso e Francesco... c'è posta per voi ???? #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP Patrizia De Blanck e la frase choc contro Tommaso Zorzi: il web chiede la squalifica - GrandeFratello : L'unica cosa bella del sentirsi un po' distanti è la certezza di tornare vicini in fretta... ?? #GFVIP - Michele50080216 : Ora ho chiuso con il Grande Fratello Spero solo che vinca Tommaso zorzi il resto non conta 'Alfonso Signorini????' #GFVIP - harrypigliati : RT @zerowidee: e dopo aver ricevuto pure la grazia dalla marcuzzi esattamente chi siamo noi per non far vincere tommaso zorzi #GFVIP https:… -