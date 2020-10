Terremoto di magnitudo 7.0. Numerosi crolli, soccorsi in atto. La situazione (Di venerdì 30 ottobre 2020) La terra trema. È accaduto davanti alle coste dell’isola greca di Samos. Una scossa tellurica di magnitudo 7.0. Il Terremoto è stato avvertito alle 11.51 locali, ovvero alle 12.51 in Italia. Secondo l’Istituto geofisico statunitense (Usgs), l’epicentro del Terremoto è stato localizzato a 14 km dalla città costiera di Karlovasi, sull’isola di Samos, con ipocentro a 10 km di profondità. La scossa di Terremoto è stata talmente forte da propagarsi fino ad Atene. Paura e panico tra la popolazione alla vista di interi palazzi crollati a Smirne. E sono state diverse anche le province turche, ad inclusione di Istanbul, a risentire dell’evento tellurico. La Cnn turca ha effettuato un reportage sull’accaduto, mostrando le conseguenze poco dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) La terra trema. È accaduto davanti alle coste dell’isola greca di Samos. Una scossa tellurica di7.0. Ilè stato avvertito alle 11.51 locali, ovvero alle 12.51 in Italia. Secondo l’Istituto geofisico statunitense (Usgs), l’epicentro delè stato localizzato a 14 km dalla città costiera di Karlovasi, sull’isola di Samos, con ipocentro a 10 km di profondità. La scossa diè stata talmente forte da propagarsi fino ad Atene. Paura e panico tra la popolazione alla vista di interi palazzi crollati a Smirne. E sono state diverse anche le province turche, ad inclusione di Istanbul, a risentire dell’evento tellurico. La Cnn turca ha effettuato un reportage sull’accaduto, mostrando le conseguenze poco dopo ...

rtl1025 : ?? Un forte #terremoto di magnitudo 7.0 è stato registrato al largo dell'isola greca di #Samos, nel Mar #Egeo. Diver… - rtl1025 : ?? Un numero imprecisato di persone si trova sotto le macerie dopo i crolli di edifici registrati a #Smirne, sulla c… - SkyTG24 : Forte terremoto tra Grecia e Turchia, scossa di magnitudo 7.0. Diretta - AlexBongini : RT @fanpage: Terremoto in Grecia, violenta scossa di magnitudo 7: edifici crollati a Smirne - AProciv : ?? #news #terremoto in #Grecia: forte scossa di magnitudo 7.0 al largo di #Samos, crollano edifici in #Turchia -