Temptation Island, Michael Di Giorgio racconta nei dettagli come la sua fidanzata l'ha accoltellato (Di venerdì 30 ottobre 2020) Michale Di Giorgio è stato uno dei protagonisti di Temptation Island 2018, grazie anche alla sua ex che voleva 'smontarlo come un mobile dell'Ikea' e 'aprirlo come una verza'. Il ragazzo lunedì scorso è stato aggredito dall'attuale fidanzata, che l'ha accoltellato con un paio di forbici. Fan Page ha raggiunto Michael Di Giorgio, che raccontato nel dettaglio tutto quello che è successo. "È stata lei a chiamare i carabinieri durante la lite in casa, dicendomi che me l'avrebbe fatta pagare. Sono intervenuti i carabinieri di Pordenone che ci hanno raggiunto ad Azzano Decimo pensando che l'avessi aggredita, ma ...

