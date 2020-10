Se c’è un’altra cosa che aumenta in maniera esponenziale, quella è il disagio (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’Italia è il Paese che amo. Diceva Silvio Berlusconi prima di candidarsi nel 1994. Ma l’Italia, questa Italia, quella del 2020 che un po’ resta chiusa in casa per paura di contagiarsi e un po’ sostanzialmente se ne frega delle indicazioni che le vengono date, fa di tutto per non farsi amare. Anzi. Qualche volta ci fa addirittura pentire di stare qui. Il coronavirus ci ha reso peggiori. Quello che, in estate, con il liberi tutti incondizionato, era soltanto un sospetto, adesso nella seconda ondata è realtà. LEGGI ANCHE > Oggi iniziamo malissimo: in Veneto abbiamo superato quota 3mila casi Complotti coronavirus, il tono dei messaggi che arrivano in redazione sta assumendo tratti preoccupanti E se da un lato sale in maniera esponenziale la curva dei contagi, dall’altro assistiamo a una ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’Italia è il Paese che amo. Diceva Silvio Berlusconi prima di candidarsi nel 1994. Ma l’Italia, questa Italia,del 2020 che un po’ resta chiusa in casa per paura di contagiarsi e un po’ sostanzialmente se ne frega delle indicazioni che le vengono date, fa di tutto per non farsi amare. Anzi. Qualche volta ci fa addirittura pentire di stare qui. Il coronavirus ci ha reso peggiori. Quello che, in estate, con il liberi tutti incondizionato, era soltanto un sospetto, adesso nella seconda ondata è realtà. LEGGI ANCHE > Oggi iniziamo malissimo: in Veneto abbiamo superato quota 3mila casi Complotti coronavirus, il tono dei messaggi che arrivano in redazione sta assumendo tratti preoccupanti E se da un lato sale inla curva dei contagi, dall’altro assistiamo a una ...

borghi_claudio : Chiunque parli di lockdown nell'altra mano deve avere un assegno pronto. Ah, messaggio per gualtieri, l'assegno se… - marattin : Ti sarebbe bastato il grafico a pag.3 del report che tu stesso citi (te lo allego qui per comodità) per capire che… - lucasofri : Cioè: o hanno confuso la DAD con la DDI, o sono passati con disinvoltura dall'una all'altra come se fossero equival… - in_niallsarms : RT @LJPayneItalia: #NaughtyList ha un sound così bello che non riusciamo a smettere di ascoltarla ?? Quindi cosa c'è di meglio se non farlo… - Aleslt : RT @LisadaCa: LA SIGNORA #Lamorgese DA' LE COLPE AI DECRETI #Salvini CANCELLATI I PRIMI DI OTTOBRE E CITA UN EPISODIO SIMILE, QUELLO DEL 2… -

Ultime Notizie dalla rete : c’è un’altra Milano Wine Week 2020 Fortune Italia