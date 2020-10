Scuole chiuse, Lopalco ad Azzolina: 'Del Covid non hai capito niente...' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Messa da parte la contesa col presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il ministro delle Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, passa a censurare le decisioni di quello della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha deciso di chiudere le Scuole fino al 24 novembre per cercare di far fronte all’impennata di contagi e al conseguente rischio di insostenibilità della pressione sanitaria nelle strutture ospedaliere. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 30 ottobre 2020) Messa da parte la contesa col presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il ministro delle Pubblica Istruzione, Lucia, passa a censurare le decisioni di quello della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha deciso di chiudere lefino al 24 novembre per cercare di far fronte all’impennata di contagi e al conseguente rischio di insostenibilità della pressione sanitaria nelle strutture ospedaliere. Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse Scuole chiuse in Calabria? Spirlì smentisce Orizzonte Scuola Bimbo positivo alle elementari Chiude la scuola di Bettolle

I segnali premonitori di qualche giorno fa si sono dimostrati veri e dopo la chiusura della scuola media di Sinalunga, da ieri è chiusa fino al 3 novembre anche la secondaria di primo grado di Bettoll ...

Con le superiori chiuse, smart working esteso da 14 a 16 anni e «congedo» non retribuito

È quanto prevede il provvedimento in vigore dal 29 ottobre. Il testo, giunto al Senato per l’esame in prima lettura, modifica il decreto Agosto ...

