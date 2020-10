Nuove chiusure, le proposte dell’associazione MBC (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiMondragone (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato Stampa dell’Associazione Mondragone Bene Comune: E’ tempo di responsabilità e di solidarietà. Tutti siamo chiamati a rispettare prescrizioni e obblighi, ad agire con rigore per la nostra salute e per quella degli altri. Ma il “primo cittadino” dovrebbe essere –appunto– il primo ad agire. Continuiamo ad insistere sulle competenze del Sindaco in questi tempi di pandemia, competenze che se esercitate con puntualità ed efficacia potranno ridurre i seri rischi di avere una nuova zona rossa in città. Pacifico deve “darsi una mossa”, deve cercare di fare il sindaco, deve verificare se in città ci sono comportamenti o zone fuori controllo e obbligare la Polizia locale a guida Bonuglia a stare di più sul ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiMondragone (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato Stampa dell’Associazione Mondragone Bene Comune: E’ tempo di responsabilità e di solidarietà. Tutti siamo chiamati a rispettare prescrizioni e obblighi, ad agire con rigore per la nostra salute e per quella degli altri. Ma il “primo cittadino” dovrebbe essere –appunto– il primo ad agire. Continuiamo ad insistere sulle competenze del Sindaco in questi tempi di pandemia, competenze che se esercitate con puntualità ed efficacia potranno ridurre i seri rischi di avere una nuova zona rossa in città. Pacifico deve “darsi una mossa”, deve cercare di fare il sindaco, deve verificare se in città ci sono comportamenti o zone fuori controllo e obbligare la Polizia locale a guida Bonuglia a stare di più sul ...

ItaliaViva : Non voglio polemizzare con Conte, ma la prossima volta le riunioni le faremo in streaming: abbiamo proposto sempre… - fattoquotidiano : In ordine sparso. A Berlino nuove misure attese per mercoledì: “A quota 20 mila si chiude tutto”. Macron preoccupat… - ariele0916 : RT @Michele_Arnese: COSA FARA' IL GOVERNO: 'Nuove zone rosse e chiusure regionali delle scuole. Poi un nuovo Dpcm la prossima settimana, i… - Michele_Arnese : COSA FARA' IL GOVERNO: 'Nuove zone rosse e chiusure regionali delle scuole. Poi un nuovo Dpcm la prossima settiman… - paolocalvano : RT @RegioneER: Coronavirus, dalla @RegioneER subito 10 milioni per operatori economici e settori colpiti da nuove chiusure. Relazione in Au… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove chiusure Lockdown a Milano, Regione e Comune al bivio su nuova chiusura per il Covid Corriere della Sera Rete elettrica in tilt due notti di black out nel centro storico

Le cause del guasto devono ancora essere individuate Enel esclude responsabilità, tecnici del Comune al lavoro ...

“Ostetricia e pediatria non si toccano!”

La sezione PLR di Mendrisio prende posizione dopo la decisione del Consiglio di Stato di sospendere il mandato di prestazione dell’OBV di Mendrisio ...

Le cause del guasto devono ancora essere individuate Enel esclude responsabilità, tecnici del Comune al lavoro ...La sezione PLR di Mendrisio prende posizione dopo la decisione del Consiglio di Stato di sospendere il mandato di prestazione dell’OBV di Mendrisio ...