Nuoto | ISL 2020 | quinta tappa prima giornata In testa i London Roar di Adam Peaty

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Prosegue a grande ritmo la International Swimming League, la Champions League del. Nella piscina da 25 metri della Duna Arena di Budapest (Ungheria) ha preso il via quest’oggi la sfida tra, LA Current, Tokyo Frog Kings e DC Trident. Ebbene, è stata la formazione di base londinese a prevalere in questo day-1 con 283.5 punti, a precedere gli LA Current (218.0 punti), i Tokyo Frog Kings (214.5) e i DC Trident (163.0). La compagine di Melanie Marshall ha posto il proprio sigillo nei 200 misti uomini vinti dal greco Andreas Vazaios (1’52″65), battendo il campione giapponese Kosuke Hagino della squadra di Tokyo (1’52″76). Non poteva mancare la firma del fuoriclasse britannicoche ha confermato i canoni di capitano della ...

zazoomblog : Nuoto Cristina Chiuso: “Benedetta Pilato? Grande stimolo per lei gareggiare al fianco di Lilly King alla ISL” -… - Nuotomania : DA - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlessandroMiressi #AriannaCastiglioni Nuoto, ISL 2020 quinto e sesto match. Va in scena la sfi… - nuotopuntocom : Nuoto•com | LiveWire Sport considera una azione legale contro l’ISL - SwimmerShopit : Nuoto, ISL, i Cali Condors dominano il match 4 -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto ISL

OA Sport

E’ in arrivo il terzo week end lungo (da oggi a lunedì) della International Swimming League 2020 e per l’Italia del nuoto l’attenzione sarà tutta concentrata alle sfide di domenica e lunedì che vedran ...Per Federica, che ogni giorno ha utilizzato i social come diario della malattia che l’ha costretta a rinunciare all’Isl di Budapest ... La 32enne fuoriclasse del nuoto mondiale, risultata positiva ...