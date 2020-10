Michael De Giorgio accoltellato dalla fidanzata racconta il suo dramma: ‘E’ stato morso ai testicoli’ (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono emersi nuovi dettagli in merito al ferimento di Michael De Giorgio, il 32enne che partecipò a Temptation Island nel 2018 e che è stata accoltellato pochi giorni fa dalla fidanzata. Il drammatico racconto di Michael Era stato lo stesso Michael a pubblicare sui social le foto dell’aggressione, spiegando che una forbice le aveva trapassato il polso ferendolo. In seguito l’influencer Deianira Marzano, amica di Michael, aveva pubblicato un post in cui aveva svelato che il ragazzo era stato accoltellato dalla fidanzata, che voleva ucciderlo. Durante un collegamento, De Giorgio aveva detto di sentirsi amareggiato ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono emersi nuovi dettagli in merito al ferimento diDe, il 32enne che partecipò a Temptation Island nel 2018 e che è statapochi giorni fa. Iltico racconto diEralo stessoa pubblicare sui social le foto dell’aggressione, spiegando che una forbice le aveva trapassato il polso ferendolo. In seguito l’influencer Deianira Marzano, amica di, aveva pubblicato un post in cui aveva svelato che il ragazzo era, che voleva ucciderlo. Durante un collegamento, Deaveva detto di sentirsi amareggiato ...

