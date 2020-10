Lockdown leggero più vicino, Italia nello scenario 4: indice Rt a 1,6 (Di venerdì 30 ottobre 2020) L?indice di trasmissione in Italia ormai è ampiamente sopra a 1,5. Lo confermerà oggi il report settimanale della cabina di regia del Ministero della Salute e dell?Istituto... Leggi su ilmattino (Di venerdì 30 ottobre 2020) L?di trasmissione inormai è ampiamente sopra a 1,5. Lo confermerà oggi il report settimanale della cabina di regia del Ministero della Salute e dell?Istituto...

CIaudiaGiulia : RT @La7tv: #omnibus @mastrobradipo sulla situazione in Germania per il #Coronavirus: 'Lunedì partirà il #lockdown leggero, è saltato il tra… - GraalTruth : @CristinaDragani Cristina a me spaventa questo percorso di incessante tracciamento di nuove mutazioni o nuovi che f… - mastrobradipo : RT @La7tv: #omnibus @mastrobradipo sulla situazione in Germania per il #Coronavirus: 'Lunedì partirà il #lockdown leggero, è saltato il tra… - cortomuso : RT @psbrdx: Dopo il lockdown leggero, faranno anche quello senza zuccheri - psbrdx : Dopo il lockdown leggero, faranno anche quello senza zuccheri -