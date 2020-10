Le misure emergenziali anti-Covid dei Paesi membri rischiano di trasformarsi in un abuso di potere (Di venerdì 30 ottobre 2020) La diffusione a livello mondiale del coronavirus ha costretto i cittadini di tutti i Paesi a rinunciare in misura più o meno ampia ai propri diritti in nome di una più generale tutela della salute. In alcuni casi, però, la pandemia è stata strumentalizzata da regimi e Governi per limitare ulteriormente le libertà concesse alla popolazione, reprimendo con maggiore forza ogni forma di dissenso e imponendo una censura ancora più pesante sui mezzi d’informazione. Ad aver utilizzato il Covid-19 per i propri scopi sono stati la Cina, i Paesi del Golfo o gli Stati della regione del Caucaso – solo per fare alcuni esempi – ma la questione della strumentalizzazione dell’emergenza sanitaria per fini politici ha toccato anche l’Unione europea. Il caso più ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 ottobre 2020) La diffusione a livello mondiale del coronavirus ha costretto i cittadini di tutti ia rinunciare in misura più o meno ampia ai propri diritti in nome di una più generale tutela della salute. In alcuni casi, però, la pandemia è stata strumentalizzata da regimi e Governi per limitare ulteriormente le libertà concesse alla popolazione, reprimendo con maggiore forza ogni forma di dissenso e imponendo una censura ancora più pesante sui mezzi d’informazione. Ad aver utilizzato il-19 per i propri scopi sono stati la Cina, idel Golfo o gli Stati della regione del Caucaso – solo per fare alcuni esempi – ma la questione della strumentalizzazione dell’emergenza sanitaria per fini politici ha toccato anche l’Unione europea. Il caso più ...

Sarx88 : Certo che fanno il lockdown. È il modus operandi dei politici italiani: vivere alla giornata, sbattersene dei probl… - corinna_marzi : RT @MCesali: ???????????????????? MISURE EMERGENZIALI IN TEMA DI GIUSTIZIA. Il (cont) - Movforense : RT @MCesali: ???????????????????? MISURE EMERGENZIALI IN TEMA DI GIUSTIZIA. Il (cont) - fisco24_info : Francia, è di nuovo lockdown. Macron: «Seconda ondata peggiore della prima».: Macron e Merkel inaspriscono le misur… - MArturoColognoM : @RosiPolimeni Certo. Misure emergenziali più che auspicabili (che qui, con gente come Renzi al governo, ci possiamo solo sognare). -

Ultime Notizie dalla rete : misure emergenziali Le misure emergenziali anti-Covid dei Paesi membri rischiano di trasformarsi in un abuso di potere Linkiesta.it Scontri a Palermo durante la manifestazione contro il Dpcm del governo

Dai bar che stanno chiudendo o che assicurano l’asporto in corso Vittorio Emanuele partono gli applausi per le forze dell’ordine. Altra protesta a piazza Indipendenza sempre nel capoluogo siciliano. C ...

Da Genova a Palermo: la protesta infiamma le piazze italiane

"Siamo consapevoli - ha aggiunto - delle difficoltà che le misure emergenziali, sia governative che delle regioni, hanno determinato per gli italiani, soprattutto per alcune categorie Il governo è in ...

Dai bar che stanno chiudendo o che assicurano l’asporto in corso Vittorio Emanuele partono gli applausi per le forze dell’ordine. Altra protesta a piazza Indipendenza sempre nel capoluogo siciliano. C ..."Siamo consapevoli - ha aggiunto - delle difficoltà che le misure emergenziali, sia governative che delle regioni, hanno determinato per gli italiani, soprattutto per alcune categorie Il governo è in ...