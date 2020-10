Isolare gli anziani invece di chiudere tutto. L’idea “eretica” per salvare l’Italia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott – Ribaltare completamente il punto di vista: non bloccare una nazione intera, ma mettere in sicurezza le persone più fragili. Quella che fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria era stata bollata come “un’eresia”, ipotizzata solo da una minoranza di virologi e sostenuta da voci controcorrente come Nicola Porro, è un’idea che inizia a circolare anche nel “mainstream”. Non è un caso infatti che oggi sia Repubblica che Corriere della Sera abbiano pubblicato studi e articoli che vanno proprio in questa direzione. La ricerca dell’Ispi: lockdown per gli anziani Il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari rilancia questo studio dell’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) dal titolo “Il lockdown per gli anziani può servire?“, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott – Ribaltare completamente il punto di vista: non bloccare una nazione intera, ma mettere in sicurezza le persone più fragili. Quella che fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria era stata bollata come “un’eresia”, ipotizzata solo da una minoranza di virologi e sostenuta da voci controcorrente come Nicola Porro, è un’idea che inizia a circolare anche nel “mainstream”. Non è un caso infatti che oggi sia Repubblica che Corriere della Sera abbiano pubblicato studi e articoli che vanno proprio in questa direzione. La ricerca dell’Ispi: lockdown per gliIl quotidiano fondato da Eugenio Scalfari rilancia questo studio dell’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) dal titolo “Il lockdown per glipuò servire?“, ...

