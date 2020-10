Inter, infortunio per Lukaku: un precedente svela i tempi di recupero? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Romelu Lukaku fermo per infortunio Nell’Inter che domani riceverà a San Siro il Parma, nella sesta giornata di Serie A, non ci sarà probabilmente Romelu Lukaku fermo a causa di un risentimento muscolare, comunicato dalla società nerazzurra nella serata di ieri. Ecco una prima ipotesi sui tempi di recupero. “A luglio Lukaku si fermò per un problema agli adduttori dopo la gara di Verona. Nessuna lesione, allora come stavolta. Ma il belga saltò le successive gare con Torino e Spal, salvo tornare a dieci giorni esatti dall’infortunio contro la Roma, partendo però dalla panchina. Se i discorsi fossero simili, i dieci giorni scadrebbero proprio alla vigilia della sfida contro ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Romelufermo perNell’che domani riceverà a San Siro il Parma, nella sesta giornata di Serie A, non ci sarà probabilmente Romelufermo a causa di un risentimento muscolare, comunicato dalla società nerazzurra nella serata di ieri. Ecco una prima ipotesi suidi. “A lugliosi fermò per un problema agli adduttori dopo la gara di Verona. Nessuna lesione, allora come stavolta. Ma il belga saltò le successive gare con Torino e Spal, salvo tornare a dieci giorni esatti dall’contro la Roma, partendo però dalla panchina. Se i discorsi fossero simili, i dieci giorni scadrebbero proprio alla vigilia della sfida contro ...

