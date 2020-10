III trimestre 2020 | artigianato ha tenuto | ma un quinto delle imprese sono a rischio chiusura

Leggi su udine20

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Nei primi nove mesi della crisi sanitaria ha causato un notevole calo di iscrizioni e cessazioni nel registroregionale rispetto allo stesso periodo del 2019, fenomeno rilevato anche tra le file degli artigiani, dove le iscrizionicalate da 1.474 nel 2019 a 1.256 nel(-14,8%) e alle stesse date le cessazionipassate da 1.672 a 1.390 (-16,9%). In termini di differenze di stock non siriscontrati cedimenti gravi: al 30 settembre, si contano 27.613artigiane attive, erano 27.845 un anno prima con una perdita di 232 aziende, -0,83%, una percentuale leggermente inferiore alla perdita media dell’ultimo quinquennio (-0,85%). In provincia di Udine tra fine settembre 2019 esi è ...